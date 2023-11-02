الجمعة 03 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

حكاية لو بعد حين، ما هو مصير الشخصية الحقيقية التي تجسدها شيرين رضا بعد اختطاف وإخفاء والديها؟

شيرين رضا ودينا الشربيني،
شيرين رضا ودينا الشربيني، فيتو

حكاية لو بعد حين،  كانت نهاية حكاية لو بعد حين من مسلسل حدث بالفعل صادمة للجمهور، ووسط صدمة الجمهور ازداد التساؤل عن مصير شخصية شيرين رضا بعد خطفها والديها في الحقيقة.

 

ولقد كانت نهاية الحلقة كاشفة لمصير الشخصية التي جسدتها شيرين رضا في الحكاية، حيث أن الوحيد الذي علم بفعلتها هو طبيبها النفسي وأن والديها ظلا في المكان الذي أعدته لهما لمدة ٧ سنوات.

 

تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية لو بعد حين 

شهدت مسلسل حدث بالفعل حكاية لو بعد حين الحلقة الأخيرة نهاية صادمة لم يتوقعها الجمهور على الإطلاق.

 

حيث تم الكشف عن أن سمر “شيرين رضا” هي من اختطفت والديها وأخفتهم في مكان سري بالأتيليه الخاص بها وفصلتهما عن بعضهما البعض في غرف منفصلة انتقامًا منهما بسبب ما فعلاه بها في طفولتها.

 

وحافظت سمر على إخفاء والديها عن الجميع لمدة ٣ سنوات حتى تم الإعلان عن وفاتهما رسميا، بالرغم من أنهما أحياء يرزقون وتمكنت سمر من  أخذ نصيبها في الإرث بعدما كان والدها ينوي حرمانها منه، ولم يتم الكشف عن جريمتها حيث ظلت تخفيهما لمدة ٧ سنوات ولم يعلم بالأمر سوى طبيبها النفسي.

 

وعلى جانب آخر صدمت يسرى في كل المقربين منها، خاصة ياسمين بعدما علمت أنها كانت تنوي سرقتها بالاتفاق مع زوج يسرى، كما أنها انفصلت عن بسام زوجها بعد اكتشاف خيانته لها. 

دينا الشربيني وشيرين رضا، فيتو 

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل حكاية لو بعد حين الحلقة الأولى

وتعرف مسلسل حدث بالفعل حكاية لو بعد حين الحلقة الأولى الجمهور بسمر “شيرين رضا” وهي شقيقة يسرا “دينا الشربيني” وسمر مطلقة ولكن طليقها لا يزال واقع في غرامها، وتعمل سمر بجد على أتيليه خاص بها، ووالدها ووالدتها فخوران بيسرا، وفي يوم افتتاح الأتيليه الخاص بسمر تأخرا عن الحضور بينما كانت الهواتف الخاصة بهما مغلقة، وتختتم مسلسل حدث بالفعل حكاية لو بعد حين الحلقة الاولي أحداثها بقلق بالغ يسيطر على يسرا وشقيقتها سمر وتبدأ عملية البحث عن والديهما.

 

قصة حكاية لو بعد حين 

تدور قصة حكاية لو بعد حين حول يسرا التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، التي تنهار حياتها بعد أن يختفي والديها، وتبدأ يسرا رحلة البحث عنهما إلى أن تنكشف الحقيقة فيما بعد، والحكاية من بطولة كل من دينا الشربيني وشيرين رضا.

 

وكانت المنصة التي تعرض مسلسل حدث بالفعل “حكاية لو بعد حين” قد طرحت إعلانا تشويقيا للحكاية الجديدة من المسلسل قبل بدء عرض حلقات الحكاية.

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