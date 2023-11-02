الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

لاعب من اليونان يتفوق على ميسي في الدوري الأمريكي

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

نجح اليوناني يورجوس ياكوماكيس، مهاجم فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي، في التفوق على النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، المتوج أخيرًا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة.

وجاء تفوق اللاعب اليوناني ياكوماكيس على حساب البرغوث ميسي، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي.

وحلّ ميسي (36 عامًا) في المركز الثاني، رغم مساهمته في إحراز فريقه لقب كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية في أغسطس الماضي.

Advertisements

ولم يخض ميسي، المتوج مع منتخب بلاده بمونديال قطر العام الماضي، سوى 6 مباريات فقط مع إنتر ميامي، حيث أبعدته الإصابة عن فريقه الذي فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وخاض ميسي مباراته الأولى في الدوري الأمريكي يوم 26 أغسطس الماضي كبديل في الشوط الثاني، وسجّل خلال الفوز على نيويورك ريد بولز 2-0، ليضع حدًا لسلسلة من 11 مباراة لفريقه من دون فوز.

في المقابل، توج المهاجم الدولي ياكوماكيس (28 عامًا) القادم من سلتيك جلاسكو الاسكتلندي (2021-2023)، وأمضى معظم مسيرته في اليونان، بجائزة أفضل لاعب جديد بعد تسجيله 17 هدفًا هذا الموسم مع أتلانتا.

منصب ميسي المحتمل في برشلونة 

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي يحلم بأن يصبح المدير الرياضي لنادي برشلونة يوما ما.

ويرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى ديسمبر 2025، وصرح خلال حفل الكرة الذهبية بأنه لا يعرف متى يريد أن يتوقف عن لعب كرة القدم.

وفاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023.

وعزز صاحب الـ(36 عاما) تربعه على عرش الجائزة المرموقة، حيث فاز بها للمرة الثامنة في مسيرته، ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي (5).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

ميسي ليونيل ميسي ورجوس ياكوماكيس انتر ميامي أتلانتا يونايتد الأمريكي

مواد متعلقة

رئيس البرازيل حول فوز ميسي بالكرة الذهبية: متى سيكون لنا مثل أعلى حقيقي؟

ميسي ردًا على صحفي أعلن اقتراب عودته إلى برشلونة: تكذب مرة أخرى

ميسي يحتفل بالكرة الذهبية مع لاعبي إنتر ميامي (صور)

كيف سخر رونالدو من فوز ميسي بالكرة الذهبية؟

الأكثر قراءة

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

إسرائيل تعلن مقتل ضابط كبير في جيش الاحتلال على يد المقاومة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

حالة الطقس اليوم الجمعة 03 -11-2023 في مصر

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

شهداء وجرحى بينهم أطفال بقصف إسرائيلي وسط غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية