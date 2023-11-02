لاعب من اليونان يتفوق على ميسي في الدوري الأمريكي

نجح اليوناني يورجوس ياكوماكيس، مهاجم فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي، في التفوق على النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، المتوج أخيرًا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة.

وجاء تفوق اللاعب اليوناني ياكوماكيس على حساب البرغوث ميسي، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي.

وحلّ ميسي (36 عامًا) في المركز الثاني، رغم مساهمته في إحراز فريقه لقب كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية في أغسطس الماضي.

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ولم يخض ميسي، المتوج مع منتخب بلاده بمونديال قطر العام الماضي، سوى 6 مباريات فقط مع إنتر ميامي، حيث أبعدته الإصابة عن فريقه الذي فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وخاض ميسي مباراته الأولى في الدوري الأمريكي يوم 26 أغسطس الماضي كبديل في الشوط الثاني، وسجّل خلال الفوز على نيويورك ريد بولز 2-0، ليضع حدًا لسلسلة من 11 مباراة لفريقه من دون فوز.

في المقابل، توج المهاجم الدولي ياكوماكيس (28 عامًا) القادم من سلتيك جلاسكو الاسكتلندي (2021-2023)، وأمضى معظم مسيرته في اليونان، بجائزة أفضل لاعب جديد بعد تسجيله 17 هدفًا هذا الموسم مع أتلانتا.

منصب ميسي المحتمل في برشلونة

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي يحلم بأن يصبح المدير الرياضي لنادي برشلونة يوما ما.

ويرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى ديسمبر 2025، وصرح خلال حفل الكرة الذهبية بأنه لا يعرف متى يريد أن يتوقف عن لعب كرة القدم.

وفاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023.

وعزز صاحب الـ(36 عاما) تربعه على عرش الجائزة المرموقة، حيث فاز بها للمرة الثامنة في مسيرته، ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي (5).

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