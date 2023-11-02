الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

استعجال تحريات المتهمين بسرقة مليوني جنيه بالإكراه من تاجر هواتف في الدقهلية

حبس ارشيفية
حبس ارشيفية

أمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال تحريات المباحث العامة حول تاجري سيارات لقيامهما بسرقة شيكارة بداخلها 2 مليون جنيه من تاجر هواتف تحت تهديد السلاح أثناء صفقة تغيير عملة في الدقهلية وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تمكن من ضبط (تاجري سيارات - لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (2 طبنجة - عدد من الطلقات – شيكارة بها 2 مليون جنيه تقريبًا).

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وقام المتهمون بالنصب على (تاجر هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) وإيهامه بإحضارهما مبلغا ماليا(عملة أجنبية لتغييرها بالعملة المحلية). 

وفي أثناء التقابل بمكتب الأخير وحال قيامه بإحضار المبلغ المالى بالعملة المحلية قام المتهمان بإشهار السلاحين الناريين المضبوطين بحوزتهما والاستيلاء على المبلغ المالى وأطلقا أعيرة نارية داخل المكتب مما نتج عنه إصابته بعيار نارى بالفخذ ولاذا بالهرب وأمكن ضبطهما. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

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الأموال العامة اللواء محمود أبو عمرة تحت تهديد السلاح دائرة قسم شرطة أول المنصورة قطاع الأمن العام مساعد وزير الداخلية

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