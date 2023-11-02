الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إزالة 15 حالة تقاعس من المستثمرين عن سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد

استرداد أراضي أملاك
استرداد أراضي أملاك الدولة، ڤيتو

بدأت محافظة الوادي الجديد، في تنفيذ حملة إزالات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات) والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

شملت الحملة إزالة ١٥ حالة من المتقاعسين بالمراكز الخمسة، والتي تستمر طوال شهر نوفمبر ٢٠٢٣؛ صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة والأجيال القادمة.

هذا وتُهيب المحافظة بكافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات.

Advertisements

تأتي الحملة في إطار جهود المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة، وبعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات) والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عقد خلال الأسبوع الجاري اجتماعًا لمتابعة جهود حماية أراضي الدولة وإزالة التعديات، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف، في إطار توجيهات القيادة السياسية لصون حقوق الدولة والأجيال القادمة، موجهًا بما يلي:

◾قيام صندوق استصلاح الأراضي بحصر أسماء كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة خلال أسبوع.

◾اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة.

◾عرض تقرير مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء مدعم بالصور؛ لاتخاذ الإجراء المناسب.

◾تشكيل لجان معاينة للأراضي التابعة للصندوق لحصر التوسعات غير المقننة.

◾رصد وتأريخ مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول المتقاعس عن منع هذه المخالفات في نطاق المركز أو القرية التابعة.

وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالسادة المواطنين سرعة تقنين أوضاعهم  وتجنب التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف، كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.

ولفت محافظ الوادي الجديد، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن هناك تنسيقًا بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.

وطالب الزملوط، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرار التنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المديونيات المستحقة الوادى الجديد حالات بناء مخالف مستحقات الدولة وحدة المتغيرات المكانية

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد يتابع مشروعات الصوب الزراعية بالخارجة

استرداد 27 فدانا من أراضى الدولة بقرى الشركة 3 بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بالمدينة الرياضية

رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يلتقى بموظفى الوحدة المحلية لقرى الجديدة

الزملوط يبحث مع وفد قطري مشروع استزراع 280 الف فدان

ورشة تعريفية عن الحركة الكشفية بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد

الأكثر قراءة

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

إسرائيل تعلن مقتل ضابط كبير في جيش الاحتلال على يد المقاومة

حالة الطقس اليوم الجمعة 03 -11-2023 في مصر

طريقة عمل اللفت المخلل في البيت وأرخص من الجاهز

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية