الجمعة 03 نوفمبر 2023
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عقارات

إزالة مخالفات بناء بمدينة الشروق

حملة إزالة، فيتو
حملة إزالة، فيتو

قاد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" لجنة إزالة البناء المُخالف وذلك بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير موضحا بأن اللجنة تمكنت من تنفيذ قرار إزاله والمتمثل مخالفته فى قيام صاحبها بزيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأضاف رئيس الجهاز بأن اللجنه قامت بإزالة السقف الخرسانى المنفذ خارج النسبه المصرح بها وذلك بأحد العقارات بالمنطقة الرابعة عمارات وذلك على نفقة صاحب المخالفة.

كما أهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى الإلتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

 

التقديم على شقق سكن مصر

كما أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإقبال الكبير من المواطنين للتقديم على شقق سكن مصر بنظام الحجز الفوري، وأشارت إلى استمرار التقديم على شقق  الطرح الجديد بالمدن الجديدة حتى يوم 15 نوفمبر الجاري.

 

وتطرح الوزارة شقق المشروع بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

 

ويتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة، وسداد قيمة جدية الحجز لشقق سكن مصر تبلغ 50 ألف جنيه.

 

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وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد  5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

 

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

 

ويقوم جهاز المدينة  بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

 

وحددت الوزارة شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

 -ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

-يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.

-في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

-يتم التعامل طبقًا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

كما تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بمحافظة القاهرة، والتي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، موضحًا أن تلك المشروعات تهدف إلى ترميم وتجديد وإعادة توظيف المنشآت الأثرية الإسلامية والفاطمية، والتي تتميز بالصبغة المعمارية والفنية المبهرة، للمحافظة على التراث الأثري لهذه المنشآت، ووضعها على خريطة المزارات السياحية.

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