الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

الوصل يفوز على العين 1/3 وينتزع صدارة الدوري الإماراتي

الوصل والعين، فيتو
الوصل والعين، فيتو

حقق فريق الوصل الفوز على ضيفه العين بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد زعبيل، اليوم الخميس، في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين - الدوري الإماراتي.

ورفع الوصل رصيده إلى 17 نقطة، وانتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي مؤقتا، فيما تراجع العين إلى المركز الثاني مؤقتا، وبفارق نقطتين.

تفاصيل مباراة الوصل والعين

وطغى الحذر على أداء الفريقين حتى الدقيقة 10، عندما تهيأت الكرة أمام إيريك، ليسدد كرة قوية للعين، وحولها دفاع الوصل إلى ركلة ركنية.

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وبدأ الوصل بالتسجيل في الدقيقة 23، بعد هجمة سريعة من وسط الملعب، ووصلت الكرة إلى فابيو دي ليما، ليسدد كرة قوية في شباك العين.

وشكل الوصل خطورة كبيرة بهجماته المرتدة، ومرر نيكولاس خمينيز، كرة على حدود منطقة الجزاء، وسددها سياكا، قوية وأمسكها حارس العين، خالد عيسى، في الدقيقة 33.

وكاد سياكا، أن يسجل هدف ثان للوصل من هجمة مرتدة أخرى في الدقيقة 39، ولكنه ارتكب خطأ ضد مدافع العين قبل أن يضع الكرة في الشباك، وبعدما راوغ حارس المرمى.

ونجح الوصل، في تعزيز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 53، برأسية من مدافعه سفيان بوفنتيني، بعد ركلة ركنية لعبها فابيو دي ليما.

وقلص جوسنا أبيانفي، الفارق بتسجيل هدف للعين في الدقيقة 63، مستغلا دربكة دفاعية للاعبي الوصل.

وأعاد كايو كانيدو، الفارق إلى ما كان عليه في الدقيقة 80، بتسجيله هدفا ثالثا للوصل من هجمة مرتدة سريعة.

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الدوري الإماراتي دوري ادنوك للمحترفين الوصل العين

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