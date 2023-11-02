الجمعة 03 نوفمبر 2023
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اقتصاد

"وي" شريك استراتيجي لخدمات الاتصالات الذكية بمشروعات "برايم" للتطوير العقاري

توقيع بروتوكول التعاون،
توقيع بروتوكول التعاون، فيتو

وقعت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بروتوكول تعاون مع شركة برايم للتطوير العقاري لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وتوفير الأنظمة الذكية لمشروعاتها المتنوعة في السوق العقاري. وقع البروتوكول محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالمصرية للاتصالات، وإسحق أنور، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري.

 

دور المصرية للاتصالات 

وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات "وي" بتنفيذ البنية التحتية التكنولوجية لمشروعات برايم للتطوير العقاري ومد شبكة الألياف الضوئية اللازمة لتقديم شبكة الإنترنت فائق السرعة وإمدادها إلى جميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالمشروعات لإتاحة كافة خدمات الاتصالات المتكاملة بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV وغيرها من خدمات الاتصالات الذكية التي تتضمن ربط الكاميرات وخدمات الكهرباء والمياه والري وغيرها، بالإضافة إلى توفير خدمة الواي فاي بالأماكن الخدمية والعامة في المشروعات، والاعتماد عليها في التحكم وإدارة وصيانة البنية التحتية. المتطورة وفقا للمواصفات الفنية الخاصة بشركة العاصمة الإدارية.
 

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قال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات: "سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة برايم للتطوير العقاري لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة والحلول الذكية المتطورة في مشروعاتها"، مشيرًا إلى أن “المصرية للاتصالات أصبحت الشريك المفضل لدى كبرى شركات التطوير العقاري في مصر بما تملكه من بنية تحتية متميزة وخبرات واسعة قادرة على توفير أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب الاحتياجات المتطورة للعملاء، والوصول لمستوى متميز من المعيشة في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي نعيشها".

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أحدث الأنظمة الذكية 

ومن جانبه، قال إسحق أنور، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري أن توقيع الشركة اليوم بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات "وي" لتصبح الشريك الاستراتيجي للشركة في مشروعاتها في العاصمة الإدارية يأتي في إطار رؤية وتوجه شركة برايم نحو التطور لتواكب بذلك أحدث الأنظمة الذكية ولتلبي احتياجات عملائها وتحقيق أحلامهم بتوفير أفضل جودة وأحدث خدمات.

 

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