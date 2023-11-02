فيتو تنشر مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية القادمة بالبحيرة
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، عن انطلاق القوافل الطبية المجانية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية مع المشورة ومتابعة الحمل والكشف على الأطفال، بجانب تقديم خدمات السونار.
حيث تبدأ فاعليات القوافل، يوم السبت المقبل،بقرية الجرادات، كما ستنفذ بقرية بلقطر الشرقية يوم 5 نوفمبر الجارى، وكذلك يوم 6 نوفمبر بقرية دمسنا بمركز أبو حمص.
كما ستنفذ بمركز كفر الدوار بقرية بسلقون يوم 7 نوفمبر ويوم 8 نوفمبر بقرية عزب دفيشو، ويوم 9 نوفمبر بقرية البركة،و بمركز دمنهور يوم 14 نوفمبر بقرية الغلالبه، ويوم 15 نوفمبر بقرية شرنوب، و16 نوفمبر بقرية حمور.
وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن تلك القوافل تقدم كافة وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، بجانب توفير الحقن الأحادية ذاتية الحقن، وهي وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة، تستطيع المنتفعة إعطائها لنفسها، كما يتم صرف الوسائل بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع توقيع الكشف الطبي من خلال أخصائيات النساء، ومجموعة من الأخصائيات المدربات على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.
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