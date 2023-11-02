استعجال تحريات 3 أشخاص بحوزتهم 2,5 كيلو حشيش بالشروق
أمرت نيابة الشروق، باستعجال تحريات المباحث حول 3 أشخاص بحوزتهم 2,5 كيلو حشيش بالشروق وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
تعود تفاصيل تلك الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام).
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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