ضبط 1000 لتر سولار قبل بيعهم بالسوق السوداء بدمنهور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المهندس مجدي الخضر، عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين والخارجين عن القانون داخل نطاق مراكز محافظة البحيرة للتأكيد على التزام التجار بعدم التلاعب بالأسعار وأصحاب المخابز بعدم إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

أسفرت الحملات بمركز دمنهور، عن ضبط 1000 لتر سولار داخل محطة تمويل وقود غير مرخصة تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، ومصنع بلاستيك يدار بدون الحصول علي تصريح من هيئه التنمية الصناعية، وتم التحفظ على 125 كيلو من المنتج النهائي ومصنع حلويات يقوم باستخدام أسطوانات غاز كبيرة رغم توافر غاز طبيعي بالمنطقة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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يأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.