أدعية مستحبة للمولود الجديد

برغم أنه لم يرد حديث نبوي صحيح في الدعاء للمولود الجديد، إلا أن البعض يستأنس بما فعلته امراة عمران حينما قالت "رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم" كما يقتدون بأبو الأنبياء سيدنا إبراهيم حينما دعا لذريته"رب أجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء" وفي إطار هذا الموضوع جمعنا لكم 30 دعاء للمولود الجديد يمكن استعمالها فإلي التفاصيل

30 دعاء للمولود الجديد

ماذا يفعل من رزقه الله الذرية

ينبغي للمؤمن عندما يهبه الله الأولاد أن يهتم بشكر الله، وسؤاله أن الله يصلحهم، وأن ينبتهم الله نباتًا حسنًا؛ تأسيا بامراة عمران، لأن الأولاد فتنة، فإذا أنبتهم الله النبات الحسن، وأصلح حالهم، صاروا نعمة، قال تعالى: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ [التغابن:15] فهم اختبار وامتحان، فإذا أصلح الله الولد صار نعمة عظيمة، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وهناك أحكام كثيرة تتعلق بالمولود نذكرها إجمالًا:

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أولا: التأذين في أذن المولود اليمنى، والإقامة في إذنه اليسرى.

ثانيا: حلق رأسه والتصدق بوزنه من الفضة.

ثالثا: العقيقة وهي ذبح شاتين عن الغلام، وشاة عن الجارية.

رابعا: إحسان تسميته.

خامسا: ختانه.

سادسا: الاهتمام بتربيته، وتعليمه، وتأديبه، لينشأ على الخير والصلاح.

30 دعاء للمولود الجديد

هل العقيقة عن المولود واجبة أم مستحبة

يظن البعض أن العقيقة عن المولود واجبة ولا يعي أن العقيقة سنة مؤكدة، ولا إثم على من تركها، وذلك لما رواه أبو داود (2842) عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود، وهذا دليل على أنها مستحبة غير واجبة .

متى تسقط العقيقة

إذا لم يعق عن المولود؛ حتى بلغ، وكسب، فلا عقيقة عليه، وسئل الإمام أحمد عن هذه المسألة، فقال: ذلك على الوالد. يعني: لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة على غيره.

وقال الشافعي: إن أخرت إلى البلوغ، سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه، لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه، فله فعل ذلك.

30 دعاء للمولود الجديد

1. بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره.

2. جعله الله مباركًا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

3. اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى.

4. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك.

5. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن.

6. اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم.

7. اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار. أعيذك بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

8. اللهم اجعله أوفر حظًا في الدنيا وفي الآخرة.

9. اللهم اجعله من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

10. اللهم اجعله من حراس الدنيا ومن الذاكرين والمذكورين، والطف به يا كريم.

11. اللهم ارزقه جمال الخلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة.

12. اللهم اجعله من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلّين.

13. اللهم حبب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه، وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعله من الراشدين.

14. ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا.

15. اللهم طهّر قلبه، اللهم حصن فرجه، اللهم حسن أخلاقه، واملأ قلبه نورًا وحكمة.

16. اللهم أهّله لقبول كلّ نعمة، وأصلحه وأصلح به الأمّة.

17. اللهمّ اجعله من حرس الدين، ومن الذاكرين والمذكورين.

18. اللهم اجعله من حفظة كتابك، والدعاة لدينك، والمجاهدين في سبيلك، والمبلغين عن رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره.

19. اللهم افتح عليه فتوح العارفين، وارزقه الحكمة والعلم النافع.

20. اللهم زين أخلاقه بالحلم، وأكرمه بالتقوى، وجمّله بالعافية، واعف عنه.

21. اللهم ارزقه المعلم الصالح والصُحبة الطيبة.

22. اللهم ارزقه القناعة والرّضى، ونزِّه قلبه عن التعلّق بمن دونك، واجعله ممّن تحبّهم ويحبّونك.

23. اللهم ارزقه حبك وحب نبيك محمّد صلى الله عليه وسلم، وحب كل من يحبك، وحب كل عمل يقربهم إلى حبك.

24. اللهم اجعله ممن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته.

25. اللهم افتح عليه أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفه بحلالك عن حرامك، وأغنه بفضلك عمّن سواك، ولا تولّه وليًّا سواك.

26. اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، واكنفه بعزك الذي لا يرام، واحرسه من عيون الإنس والجن ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. للهم اجعله مولود خير وبركة، واجعله بارًا، وارزقه عافية من عندك يا الله.

27. اللهم اكتب له طول العمر، وحسن العمل، وسعة الرزق، وسعادة الدارين.

28. جعله الله من مواليد السعادة، ووفقه للبر والعبادة.

29. أعيذك بكلمات الله التامّة من كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامة.

30. اللهم أعنّي على تربيته، وتأديبه، وبرّه.