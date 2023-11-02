الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بمصرع معلمة صدمتها معدة ثقيلة بطريق فرعي في المنيا

جثة، أرشيفية فيتو
جثة، أرشيفية فيتو

أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمصرع معلمة بعدما صدمتها معدة ثقيلة على طريق فرعي بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا، أثناء عبورها الطريق، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وفاة سيدة صدمتها إحدى المعدات الثقيلة بمركز مغاغة، وأسفر الحادث عن مصرعها في الحال وتم نقلها إلى المستشفى.

Advertisements

 

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين أنها معلمة في العقد الخامس من عمرها بإحدى المدارس الثانوية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وتم نقلها إلى المستشفى المركزي وإيداعها داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأجهزة الأمنية الإسعاف النيابة العامة غرفة عمليات النجدة كاميرات المراقبة مركز مغاغة شمال المنيا مستشفى المركزي نيابة العامة

مواد متعلقة

أول قرار ضد المتهمين بسرقة مليوني جنيه بالإكراه من تاجر هواتف في الدقهلية

أول قرار ضد جزار طعن ربة منزل شاهدته يسرق بالإسكندرية

حبس شخص بحوزته 3300 قرص مخدر أثناء تواجده بمدينة نصر

خلال ساعات، محاكمة المتهمين بخطف طالب في الزيتون

النائب العام يوجه بالتصدي لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية

بسبب الثأر، حجز شخصين لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقين

حبس 3 أشخاص بحوزتهم 2,5 كيلو حشيش بالشروق

حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة معدات من داخل شركة بالتجمع الأول

الأكثر قراءة

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

طريقة عمل اللفت المخلل في البيت وأرخص من الجاهز

ارتفاع عدد قتلى حزب الله في الاشتباكات مع إسرائيل إلى 53 عنصرا

المقاومة العراقية تقصف أهدافا أمريكية وإسرائيلية نصرة لأهالي غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية