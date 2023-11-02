تفريغ كاميرات المراقبة بمصرع معلمة صدمتها معدة ثقيلة بطريق فرعي في المنيا

أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمصرع معلمة بعدما صدمتها معدة ثقيلة على طريق فرعي بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا، أثناء عبورها الطريق، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وفاة سيدة صدمتها إحدى المعدات الثقيلة بمركز مغاغة، وأسفر الحادث عن مصرعها في الحال وتم نقلها إلى المستشفى.

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انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين أنها معلمة في العقد الخامس من عمرها بإحدى المدارس الثانوية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وتم نقلها إلى المستشفى المركزي وإيداعها داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.