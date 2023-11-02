الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

زيدان ينافس كونتي وبوتر على تدريب مانشستر يونايتد

زين الدين زيدان،
زين الدين زيدان، فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن اقتراب المدرب الفرنسي زيد الدين زيدان من تولي مهمة القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة، في حال إقالة الهولندي إريك تين هاج.

واقتراب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الحالي لفريق مانشستر يونايتد من الرحيل عن الشياطين الحمراء بعد خسارة الديربي لصالح مانشستر سيتي، كما ودع مانشستر يونايتد بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي (كاراباو) من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام نظيره نيوكاسل بثلاثية نظيفة.

Advertisements

أحرز أهداف نيوكاسل يونايتد كل من، ميجيل ألميرون في الدقيقة 28، ولويس هال في الدقيقة 36، وجوزيف ويلوك في الدقيقة 60.

زيدان ينافس كونتي وجراهم بوتر

وأوضحت التقارير الصحفية الإنجليزية، اليوم الخميس، أن مانشستر يونايتد يختار بين أكثر من مدرب أبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، وجراهام بوتر مدرب تشيلسي وبرايتون السابق وأنطونيو كونتي مدرب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، بالإضافة إلى المدرب السابق للمان يونايتد أولي جونار سولشاير.

تصريحات تين هاج

أعرب إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن حزنه بعد خسارة فريقه بثلاثية نظيفة أمام نيوكاسل على ملعب أولد ترافورد، مساء أمس الأربعاء، في ثمن نهائي كأس الرابطة الانجليزية.

وقال تين هاج في تصريحات إعلامية: "نعرف أن ما قدمناه ليس جيدًا بما يكفي، علينا تحمل مسؤولية ذلك وهكذا أنا، نشعر بالأسف من أجل الجماهير".

وأضاف: "علينا التعافي من ذلك سريعًا، أمامنا مباراة مقبلة يوم السبت، علينا رفع المعايير لدينا، ما قدمناه ليس جيدًا بما يكفي".

وواصل "أنا على ثقة بأن اللاعبين سينهضون وسيتحدون، ما قدمناه ليس جيدًا بما يكفي وأنا مسؤول عن ذلك، علينا النهوض معًا".

وأكمل: "تحظى بالثقة عندما ترغب في اللعب، عليك الحصول على النتائج الصحيحة والتواجد في المباراة والفوز بالمعارك، علينا القيام بكل ذلك معًا ولا يوجد أي طريق آخر سوى الاتحاد، يجب على جميع اللاعبين التحلي بالانضباط وأن يمكن التعويل عليهم".

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

مانشستر يونايتد تين هاج زين الدين زيدان إريك تين هاج

مواد متعلقة

سقوط مدو لـ مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزي

مانشستر يونايتد يحسم مصير تين هاج بعد الخسارة من السيتي

دوري أبطال أوروبا، حدث تاريخي منتظر في مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن

ريال مدريد يطلب من زيدان الاستعداد حال رحيل أنشيلوتي

الأكثر قراءة

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

طريقة عمل اللفت المخلل في البيت وأرخص من الجاهز

ارتفاع عدد قتلى حزب الله في الاشتباكات مع إسرائيل إلى 53 عنصرا

المقاومة العراقية تقصف أهدافا أمريكية وإسرائيلية نصرة لأهالي غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية