زيدان ينافس كونتي وبوتر على تدريب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن اقتراب المدرب الفرنسي زيد الدين زيدان من تولي مهمة القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة، في حال إقالة الهولندي إريك تين هاج.

واقتراب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الحالي لفريق مانشستر يونايتد من الرحيل عن الشياطين الحمراء بعد خسارة الديربي لصالح مانشستر سيتي، كما ودع مانشستر يونايتد بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي (كاراباو) من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام نظيره نيوكاسل بثلاثية نظيفة.

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أحرز أهداف نيوكاسل يونايتد كل من، ميجيل ألميرون في الدقيقة 28، ولويس هال في الدقيقة 36، وجوزيف ويلوك في الدقيقة 60.

زيدان ينافس كونتي وجراهم بوتر

وأوضحت التقارير الصحفية الإنجليزية، اليوم الخميس، أن مانشستر يونايتد يختار بين أكثر من مدرب أبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، وجراهام بوتر مدرب تشيلسي وبرايتون السابق وأنطونيو كونتي مدرب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، بالإضافة إلى المدرب السابق للمان يونايتد أولي جونار سولشاير.

تصريحات تين هاج

أعرب إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن حزنه بعد خسارة فريقه بثلاثية نظيفة أمام نيوكاسل على ملعب أولد ترافورد، مساء أمس الأربعاء، في ثمن نهائي كأس الرابطة الانجليزية.

وقال تين هاج في تصريحات إعلامية: "نعرف أن ما قدمناه ليس جيدًا بما يكفي، علينا تحمل مسؤولية ذلك وهكذا أنا، نشعر بالأسف من أجل الجماهير".

وأضاف: "علينا التعافي من ذلك سريعًا، أمامنا مباراة مقبلة يوم السبت، علينا رفع المعايير لدينا، ما قدمناه ليس جيدًا بما يكفي".

وواصل "أنا على ثقة بأن اللاعبين سينهضون وسيتحدون، ما قدمناه ليس جيدًا بما يكفي وأنا مسؤول عن ذلك، علينا النهوض معًا".

وأكمل: "تحظى بالثقة عندما ترغب في اللعب، عليك الحصول على النتائج الصحيحة والتواجد في المباراة والفوز بالمعارك، علينا القيام بكل ذلك معًا ولا يوجد أي طريق آخر سوى الاتحاد، يجب على جميع اللاعبين التحلي بالانضباط وأن يمكن التعويل عليهم".

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