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محافظات

جامعة بورسعيد توقع بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

توقيع البروتوكول،
توقيع البروتوكول، فيتو

وقع الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة برئاسة الدكتور أوسامي سعيد راجح عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، وذلك بحضور الاستاذ الدكتور طه إبراهيم فراج القائم بعمل عميد كلية الهندسة.

توقيع البروتوكول،  فيتو 


وأوضحت جامعة بورسعيد في بيان صحفي صادر عنها أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون المستمر والمشترك بين مؤسسات التعليم العالي في الإقليم الواحد في ضوء رؤية الدولة المصرية والتي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحفيز التدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع خاصة في حدود الأقاليم، وذلك دعمًا لتنمية وتفعيل دور المؤسسات العلمية والبحثية في خدمة عملية الاستثمار وتطوير المجتمع.

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توقيع البروتوكول،  فيتو 

وأوضحت جامعة بورسعيد أن البروتوكول يهدف  إلى توطيد وتسهيل عمليات التدريب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وكذلك الجهاز الإداري والفنيين بجميع فئاتهم.

توقيع البروتوكول،  فيتو 

والجدير بالذكر أن المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا قد وقع بروتوكول تعاون من قبل في ٢٠١٩ مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد FIDC.

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