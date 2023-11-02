الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

لقاء توعوي بالبحيرة تحت شعار "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك"

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية بالبحيرة

نظم مركز إعلام دمنهور، برئاسة أميرة الحناوي، لقاءً توعويا بعنوان "مستقبل الدولة بأيدي مواطنيها وأصواتهم الحرة " بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بحضور الدكتور  محمد عبيد -  مدير التخطيط والتطوير بالمجلس الوطني للاعتماد بوزارة الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد شتية -  الأستاذ بكلية الآداب جامعة دمنهور، وفضيلة الشيخ الدكتور وحيد فواز  - إمام وخطيب بإدارة أوقاف شبراخيت.

 

يأتي ذلك ضمن  اللقاءات التثقيفية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار (صوتك مستقبلك.. انزل وشارك).

 

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حيث تناول اللقاء، تعزيز ثقافة المشاركة المدنية وتنمية الوعي السياسي لدى المواطنين، وتوضيح  كيفية التأثير والمساهمة في صنع القرارات السياسية لضمان مستقبل أفضل للدولة، وجميع مواطنيها والتأكيد على حق المواطنون في التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم بحرية.

 

كما تم التأكيد على أهمية المشاركة في التصويت الانتخابي، باعتباره واجب قومي ووطني، والتزام واستحقاق دستوري، ومسئولية كبيرة تجاه الوطن للنهوض بالدولة نحو البناء، والاستقرار، وتعزيز قيم الديمقراطية والحرية والعدالة بها.

 

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دمنهور البحيرة مركز الانتخابات الرئاسية

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