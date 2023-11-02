الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 3 مبان مخالفة على مساحة 400 متر في حملة مكبرة ببورسعيد (صور)

الحملة بجنوب بورسعيد،
الحملة بجنوب بورسعيد، فيتو

 شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية ببورسعيد حملة اليوم، بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد وعدد من الجهات الأمنية والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، وذلك  لإزالة التعديات غير القانونية على أراضي الدولة لليوم الثالث على التوالي


و أسفرت الحملة والتي جاءت بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتصدي لكل المخالفين، عن إزالة 3 حالات تعد لمبان على أراضي زراعية على مساحة 400 م، شملت 2 حالة في جمعية النصر على مساحة 300 م وحالة في جمعية الاتحاد على مساحة 100 م  وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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الحملة بجنوب بورسعيد،  فيتو


جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  بمواصلة الحملات المكبرة لإزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بشأن منع التعديات على أملاك الدولة  ،  واسترداد الأراضي المملوكة للدولة لاستغلالها فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية

الحملة بجنوب بورسعيد،  فيتو

حملات سابقة

وكانت قد شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة اول امس برئاسة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، لإزالة المباني المخالفة على الأراضي الزراعية بجنوب بورسعيد، استمرت على مدار يومين، حيث شارك في الحملة اللواء تامر السمري نائب مدير أمن بورسعيد،  و اللواء إبراهيم حمدي مساعد مدير الأمن،  و وقاد الاجهزة التنفيذية اثناء الحملة الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب  والإدارات المختصة بحي الجنوب  .

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدي لمباني على أراضي زراعية فى جمعية بورسعيد وجمعية 6 أكتوبر على مساحة 450 م  

الحملة بجنوب بورسعيد،  فيتو

 كما أسفرت الحملة أمس الأربعاء عن إزالة 7 حالات تعدي لمباني على أراضي زراعية على مساحة 1100 م في جمعية بورسعيد وجمعية 6 أكتوبر ومصرف 17 وجمعية الزهور، على مساحة 1100 م وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

الحملة بجنوب بورسعيد، فيتو

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمواصلة الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة،  وطالب الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

 

الحملة بجنوب بورسعيد،  فيتو

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