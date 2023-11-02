الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

حملة مكبرة وإزالة تعد على 1580 مترا من أراضى أملاك الدولة بقنا

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 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى  بقنا برئاسة أشرف انور رئيس المركز حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة  بزمام الوحدة المحلية لقرية  هو.

وتم تنفيذ  9 حالات على مساحة 1580 إزالة بناء مخالف على أرض أملاك الدولة  عبارة عن منازل.
جاء ذلك بحضور طلعت على عبد الشافى، وعماد الدين محمود نائبا رئيس المركز ومحمد عبد الحميد  رئيس قرية هو.

وذلك بناء على تعليمات اللواء أشرف الداودى  محافظ قنا بالتعامل مع ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، ولن يسمح  بأية تعديات، وأن يتم إزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس ، على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى، وتنفيذا للتعليمات.

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يأتى ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.


ومن جانبه أكد أنور أنه لا تهاون فى التعدي بالبناء على الأرض الزراعية ويتم التعامل الفورى والسريع عند ورود اى بلاغ او رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية وذلك حفاظا على حق الدولة والمواطن وحفاظا على  الرقعة الزراعية.

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أشرف الداودي محافظ قنا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا قرية هو مدينة نجع حمادي مركز شرطة نجع حمادي

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