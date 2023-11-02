الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

جولة تفقدية لرئيس جامعة جنوب الوادي بالمدن الجامعية (صور)

رئيس جامعة جنوب الوادي،
رئيس جامعة جنوب الوادي، فيتو

قام الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بجولة تفقدية بالمدن الجامعية بمقر الجامعة بقنا، بحضور عادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة ولفيف من القيادات الإدارية.

ووجه رئيس الجامعة بالاستثمار الأمثل للمساحات المتاحة بين مباني المدن الجامعية في عمل مقاعد  لجلوس الطلاب وأماكن لممارسة الأنشطة الطلابية مع توفير منافذ للأغذية والمشروبات.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي والتنسيق الحضاري والنظافة وتوفير شبكة إضاءة متكاملة في محيط المدن الجامعية وتوفير أعلى مستويات التأمين لكل مباني المدن الجامعية ودهان أعمدة الكهرباء وتأمينها بشكل كامل.

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وفي سياق منفصل، حصد طلاب جامعة جنوب الوادي عددا من المراكز المتقدمة في فعاليات مؤتمر كلايماثون صعيد مصر، والذي أقيم تحت رعاية وزارة البيئة،  وهيئة التعاون الدولي الألماني بمصر، تحت عنوان "كلايماثون صعيد مصر - نحو توطين الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ مصر 2050 "،  وذلك في ظل دور البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لرفع الوعي البيئي بقضايا البيئة وتغير المناخ بين فئات المجتمع خاصة الشباب وبمشاركة طلاب جامعات الصعيد (أسيوط - سوهاج - الوادى الجديد - جنوب الوادى - الأقصر - أسوان ).

 

وأعلن الدكتور أحمد عكاوي  رئيس الجامعة عن تحقيق طلاب جنوب الوادي عدة مراكز متقدمة في  المسابقة حيث فاز بالمركز الأول green hydrogen من جامعة جنوب الوادي والمركز الثالث Green fodder  جامعة جنوب الوادي والمركز الرابع Hariry جامعة جنوب الوادي والمركز الخامس Aqua  Nourish جامعة جنوب الوادي والمركز السادس Climate game جامعة جنوب الوادي والمركز السادس مكرر Flourish جامعة جنوب الوادي

 

وأضاف الدكتور عبدالرحيم يوسف منسق برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلي بفوز جامعة جنوب الوادي الأهلية بالمركز الخامس مكرر بفريق  Recycling pionners وذلك تحت إشراف الدكتور هاني احمد بكلية الهندسة جنوب الوادي.

 

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الدكتور احمد عكاوى جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي قنا يقيا

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