الجمعة 03 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نجوم قطاع الأخبار بالشركة المتحدة ضيوف "صاحبة السعادة" الإثنين والثلاثاء المقلبين

نجوم قطاع الأخبار
نجوم قطاع الأخبار بالشركة المتحدة ضيوف "صاحبة السعادة"

تستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، يوم الإثنين والثلاثاء القادمين، مجموعة من الإعلاميين البارزين في قناة "القاهرة الإخبارية".

نجوم القاهرة الإخبارية

يستضيف البرنامج كل من أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي القدير والكبير عادل حمودة والإعلامي الكبير جمال عنايت ومجموعة من الإعلاميين البارزين بالقناة وهم أحمد بشتو وفيروز مكي وشروق وجدي ونهي درويش وليلاس كفوزي وأمل مضهج ورغدة منير، حيث يدور الحوار حول كواليس تأسيس القناة وأهم الإنفرادات والتغطيات التي قامت بها.

 

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إكسترا نيوز

كما يستضيف البرنامج في حلقة يوم الثلاثاء مجموعة من إعلامييّ قناة "إكسترا نيوز"، منهم أيضًا أحمد الطاهري وشادي شاش نائب رئيس القناة، ومحمد سعيد محفوظ ودعاء جاد الحق نائب رئيس قناة "إكسترا لايف" والإعلاميات لما جبريل وندا رضا وجاكلين ماهر ونهال خلاف ومحمود السعيد، حيث يدور الحديث عن أهم المحاور والتغطيات التي قامت بها إكسترا نيوز ولايف.

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إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة قناة القاهرة الاخبارية قناة اكسترا نيوز الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

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