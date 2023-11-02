مجلس الوزراء: 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد إردب القمح هذا العام

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.



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