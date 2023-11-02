أحمد سليمان وحسين السيد يعقدان جلسات لحسم ملف تجديد عقود لاعبي الزمالك

يعقد الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس إدارة الزمالك، جلسة بينهما خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلمت فيتو أن الثنائي سيتناقشان خلال الجلسة عن التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم نهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم عمل دراسة لكافة اللاعبين من ناحية العمر والعطاء خلال السنوات الماضية، واحتياج المدرب لهم، وعلى تلك الأسس سيتم حسم التجديد أو الرحيل نهاية الموسم.

وهناك 9 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري وهم:" أحمد فتوح ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد صبحي ومحمد عواد ومحمد أشرف روقا، ويوسف أوباما، وثنائي الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني، عبد الشافي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وزد

وتنطلق مباراة الزمالك وزد غدا الجمعة في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل".

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ترتيب الزمالك وزد في الدوري المصري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

وكان فريق الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية والتي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط.

حقيقة رحيل خوان كارلوس أوسوريو

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك حقيقة البحث عن بديل لـ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول للقلعة البيضاء وتوجيه الشكر للمدرب الكولومبي.

وكانت انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية أن إدارة الزمالك تبحث عن بديل لـ أوسوريو بعد خسارة الزمالك يوم أمس من إنبي بثنائية ضمن منافسات الدوري.

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو مستمر مع الزمالك خلال الفترة القادمة ولا نية لرحيله عن الفريق في الوقت الحالي على الأقل.

وتابع المصدر:" أوسوريو مستمر خاصة أن الزمالك أمامه مواجهة مهمة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وقال المصدر إن الإدارة لا تبحث عن بديل لـ أوسوريو في الأساس خلال الوقت الحالي وكل ما تم تداوله مجرد إشاعات.