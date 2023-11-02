أول قرار ضد جزار طعن ربة منزل شاهدته يسرق بالإسكندرية

أمرت نيابة العطارين، باستعجال تحريات المباحث بواقعة جزار أقدم على طعن ربة منزل شاهدته يسرق في الإسكندرية، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وكان قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) مُصابة بجرح طعنى بالبطن.

وبسؤالها قالت إنه أثناء خروجها من الشقة سكنها شاهدت أحد الأشخاص على سلم العقار فارتابت فى أمره وقامت بالصراخ، فتعدى عليها بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابتها المُشار إليها ولاذ بالهرب.

Advertisements

-إعلانات-

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (جزار - مقيم بدائرة قسم ثان الرمل)، وبمواجهته اعترف بدلوفه للعقار محل إقامة المجنى عليها بغرض السرقة، وحال مشاهدتها له قامت بالصراخ، فقام بطعنها خشية افتضاح أمره، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.