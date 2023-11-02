حبس شخص بحوزته 3300 قرص مخدر أثناء تواجده بمدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس شخص بحوزته 3300 قرص مخدر أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة وذلك ٤ أيام علي ذمة استكمال التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة أسيوط) بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، وبحوزته 33 عبوة بإجمالي (3300 قرص لأدوية مخدرة – مبلغ مالي)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
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