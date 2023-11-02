الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

بنسبة تنفيذ بلغت 80%، محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بمدينة الأمل الجديدة

محافظ قنا خلال التفقد،فيتو
محافظ قنا خلال التفقد،فيتو

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، سير العمل بمجمع  الأمل السكنى بمركز نجع حمادي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع شبكة انحدار ومطابق الصرف الصحي ضمن مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي والتي يتم تنفيذها تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني، والمهندس أشرف عبد السلام رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، وعدد من القيادات التنفيذية ومهندسي الشركات المنفذة للأعمال.

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حيث استمع محافظ قنا، إلي شرح تفصيلي عن  نسب تنفيذ شبكة الصرف الصحي والتي تجري بمجاورة ( ١، ٢،٣، ٤، ٥، ٦) حيث  تم تنفيذ ٥٩ كيلو متر بشبكات الانحدار،  من إجمالي ٧٠ كيلو متر بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت ٧٥ ٪ بأقطار مختلفة من ٢٥٠ ملي إلى ١٥٠٠ ملي، كما تم تنفيذ ١٤٥٠ مطبق صرف صحي من إجمالي ٢٧١٠ بنسبة تنفيذ بلغت ٥٤ ٪، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ ٣٠ كيلو متر من شبكة الصرف بمجاورة ( ٧، ٨، ٩) بإجمالى أطوال ٣٧ كيلو متر بأقطار مختلفة من ٢٥٠ ملي إلى ١٥٠٠ ملي وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية ٨١ ٪، كما تم تنفيذ ٨٥٩ مطبق صرف صحي من إجمالي ١٢٢٩ بنسبة تنفيذ بلغت ٦٩ ٪.
ومن جانبه قال محافظ قنا، أن الأعمال التي تجري بالمدينة تأتي بموجب  بروتوكول بين محافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا  لإنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمجمع الأمل السكنى بهو نجع حمادي وتوصيل مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي للمجمع. 
وأضاف الداودي أنه تم الإنتهاء من تمهيد الطرق الداخلية بمدينة الأمل، وأن كافة الشوارع أصبحت جاهزة لتنفيذ خطوط وشبكات المرافق  من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير،  حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة

وأشار الداودى، إلي إن مدينة الأمل حلم انتظره الكثيرون لأكثر من 20 عاما، ونعمل جاهدين لتحقيق هذا الحلم، من خلال إنشاء مدينة سكنية متميزة، تضم بنية تحتية متطورة، ومؤسسات خدمية على أعلى مستوى، مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق بهدف الانتهاء من اعمال البنية التحتية حتى يتسنى للمستحقين بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بوحداتهم السكنية.

الجدير بالذكر أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية (تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء)..

 

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