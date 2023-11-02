الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يتفقد مبادرة تخفيض الأسعار في الأسواق

محافظ قنا خلال التفقد،فيتو
محافظ قنا خلال التفقد،فيتو

 أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية على عدد من أسواق الخضراوات والفاكهة ومحال بيع السلع الغذائية واللحوم، بمدينة قنا للتأكد من الإعلان عن الأسعار وتطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

واطمئن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهًا بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.

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ومن جانبه أكد محافظ قنا، على اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية، من خلال التوسع في إقامة المعارض، فضلا عن منافذ مشروعات الأمن الغذائي التابعة لديوان المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة.

كما التقى محافظ قنا، بعددٍ من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول تواجد السلع الأساسية بالأسعار المعلنة ومستوى جودتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف الداودي محافظ قنا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء أشرف الداودى محافظ قنا محافظ قنا مبادرة تخفيض الأسعار

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