الخميس 02 نوفمبر 2023
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ساخرون

ساخرون.. هيئة الأرصاد: الحروب والظروف العالمية الملتهبة هى سبب تأخر دخول فصل الشتاء حتى الآن!

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن أحوال الطقس خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه سيكون مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

 

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال لرئيس الهيئة قائلا: لماذا لا تكون هناك شفافية وتخبرونا بالسبب الحقيقى لتأخير دخول فصل الشتاء؟! فرد عليه الرئيس ساخر: ممكن تكون الحروب والظروف العالمية الملتهبة هى سبب تأخر دخول فصل الشتاء للمنطقة حتى الآن!

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