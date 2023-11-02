حملة لرفع الإشغالات في شوارع مدينة نجع حمادي(صور)

قاد أحمد الصياد رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا حملة نظافة موسعة، بزمام الوحدة المحلية القروية لرفع الإشغالات، وذلك بناء على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز، بتكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات والإشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظًا على الواجهة الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة، ولخلق جو بيئي نظيف ولفته حضارية تعود بالإيجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوي.



وتم استهداف الطريق السريع مصر أسوان الزراعي، ومنطقة الشادر، وأمام الوحدة المحلية القروية والأرصفة والطريق العامة وحول المدارس ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة، بكافة أنحاء الوحدة القروية . حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى للقرية.

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الإشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، ولايأتي هذا بالثمار المرجوة منه إلا بالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى مشيرًا أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظًا على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

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