الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

فلسطيني بمستشفى العريش: الاحتلال منع كل مقومات الحياة عن أهل غزة (فيديو)

والد مصاب فلسطيني،فيتو
والد مصاب فلسطيني،فيتو

 قال محمد أحمد الغلبان والد أحد المصابين الفلسطينيين المرافقين له من قطاع غزة بمستشفى العريش العام:"خرجنا بملابسنا التي نرتديها فقط من شدة القصف الإسرائيلي على رؤوسنا".

 

 وأضاف الغلبان لفيتو أن نجله كان موجودا في أحد الشوارع في قطاع غزة وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المكان الذي كان متواجدا فيه وأصيب بكسر بالحوض نتيجة سقوط دراجة نارية عليه أثر القصف.
 وعن الوضع داخل قطاع غزة أكد أن الأوضاع داخل القطاع صعبة للغاية لا مقومات لأي حياة فلا يوجد مياه ولا طعام ولا توجد مخابز تعمل، وتم قصف مناطق كاملة على المواطنين وهناك آلاف الشهداء والجرحى.

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وشكر الغلبان الجهود المصرية في استقبال الجرحى الفلسطينيين العالقين الفلسطينيين.

كانت مستشفى العريش العام استقبل 35 مصاب فلسطيني بعد عبورهم امس من معبر رفح البري ونقل عدد آخر إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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