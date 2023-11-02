الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إزالة 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقرى قنا

ازالة تعديات،فيتو
ازالة تعديات،فيتو

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، برئاسة عبداللاه الخبير وترافقه قوة أمنية من مركز شرطة دشنا حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.


وأسفرت تلك الحملات التي نفذتها الوحدة المحلية بنطاق المركز عن إزالة ١٠ حالات تعد مخالف للقانون على مساحة ١٣ قيراطا.

وتأتى هذه الحملات طبقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعد جديد نهائيا وإزالته فورا فى المهد.

كما تأتى هذه الحملات، وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.

من جانبه أكد عبداللاه خبير رئيس المركز أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا مركز شرطة دشنا مدينة دشنا محافظ قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يتابع مراحل تجفيف وتعبئة البلح السيوي

محافظ قنا: مستشفى نجع حمادي العام يعمل بطاقة 173 سريرا (صور)

محافظ قنا يتفقد أنشطة مركز الحكيم الشامل لتأهيل ذوي الهمم بالمعنى

مطرانية قنا تحتفل بعشية الشهيد مارجرجس

الأكثر قراءة

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

طريقة عمل اللفت المخلل في البيت وأرخص من الجاهز

ارتفاع عدد قتلى حزب الله في الاشتباكات مع إسرائيل إلى 53 عنصرا

المقاومة العراقية تقصف أهدافا أمريكية وإسرائيلية نصرة لأهالي غزة

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

أسطورة بايرن ميونخ يهاجم توخيل بعد وداع كأس ألمانيا

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية