الخميس 02 نوفمبر 2023
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75 صورة ترصد افتتاح مجمع المدارس بأرض القرية الكونية بأكتوبر بحضور مدبولي

افتتاح مجمع المدارس
افتتاح مجمع المدارس بأرض القرية الكونية في اكتوبر

تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعض المدارس لمتابعة العملية التعليمية، وذلك خلال افتتاح مجمع المدارس بـ "أرض القرية الكونية" بمدينة حدائق أكتوبر اليوم، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمسئولين.

 

وشاهد الدكتور مصطفى مدبولى بعض النماذج للفصول بإحدى المدارس المُجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجية، وهى مدرسة "ويلز"، التي تحتوي على معمل للوسائط المتعددة، ومركز تصنيع، ومركزا آخر لتصميم الأزياء، يستفيد بها طلاب المدرسة، فضلًا عن المعامل والحجرات المُخصصة للأنشطة الأخرى المختلفة للطلاب.

 

كما تفقد أحد المعامل الخاصة بالابتكارات التكنولوجية، والمنوط بها تأهيل الطلاب وتمكينهم من الابتكار في إطار عصر التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

 

كما تفقد رئيس الوزراء معمل التصنيع بالمدرسة، والذي يشتمل على أنشطة مختلفة للطلاب، وكذا معمل الوسائط المتعددة، ونموذجا لأحد الفصول المختصة بتعليم التصميم. وأكد أحد المسؤولين بالمدرسة أن الأخيرة حريصة على تعزيز "العمل الجماعي"، موضحًا أن المنظومة التعليمية على أعلى مستوى.

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا أحد الأنشطة الرياضية، وأجرى حديثًا وديًا مع بعض الطلاب في هذا النشاط الرياضي. كما تفقد غرفة خاصة بذوي الهمم وحرَص على متابعة أساليب التعامل معهم. وتفقد أيضًا المنطقة المخصصة للقراءة، وكذا تعلم المهارات الاجتماعية المختلفة.

 

وحرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على التلاميذ في مرحلة رياض الأطفال ومتابعة آليات تنمية مهاراتهم ومواهبهم المختلفة.

 

وفي الإطار ذاته، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا مدرسة "ريجنت" البريطانية، حيث زار أحد نماذج فصول رياض الأطفال بها، وغرفة الفنون، والمعامل المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا، واطمأن على مستوى العملية التعليمية وكذا المدرسين والمدرسات. كما تفقد مدبولى ومرافقوه معمل العلوم وحَرص على التحاور مع الطلاب في تخصص العلوم والكيمياء.


وتنشر فيتو 75 صورة ترصد تفاصيل مجمع المدارس بأرض القرية الكونية وتفاصيل زيارة رئيس الوزراء. 

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