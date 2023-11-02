الخميس 02 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة مدبولي

وزير الصحة: استقبلنا 46 مصابا فلسطينيا فقط وفي انتظار وصول باقي المصابين

وزير الصحة، فيتو
وزير الصحة، فيتو

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خطة تقديم الدعم الصحي للحالات المستقبَلة من قطاع "غزة"، بهدف تقديم العلاج اللازم.

وصول أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث "غزة" لعلاجهم بمصر

وقدّم الدكتور خالد عبد الغفار، في مُستهل العرض، شرحًا حول الحالات التي تم استقبالها في المستشفيات، مؤكدًا وصول أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث "غزة" لعلاجهم بمصر من الساعة 1 ظهر يوم 1 نوفمبر 2023، موضحًا أنه تم الإبلاغ من الجانب الفلسطيني عن قائمة 81 مصابا ومرافقيهم وتم وصول 46 فقط من المصابين، وفى انتظار باقي المصابين، كما تم فحص المصابين ومراجعة تقاريرهم الطبية وتوجيههم لأقرب مستشفى للعلاج، وتسكين آخر حالة الساعة 8:30 صباحًا.

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وزير الصحة: تحريك أطقم للدعم النفسي للمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم

وفي الإطار ذاته، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه تم تحريك أطقم للدعم النفسي للمصابين ومرافقيهم، كما تم استقبال 331 من رعايا الدول الأجنبية منهم 69 طفلا تم تقديم الرعاية الصحية لهم من خلال أطباء الحجر الصحي وتطعيم الأطفال.

خطة تقديم الدعم الصحي للمصابين الفلسطينيين في أحداث غزة 

وشرح وزير الصحة خطة تقديم الدعم الصحي للمصابين من هذه الأحداث، موضحا أنها تتضمن: مخطط الاحتياج للخدمات الصحية، ومخططا لمستشفيات الإحالة والنقاط الطبية، مع جاهزية مستشفيات الإحالة، وخطة الطب الوقائي، مع جاهزية مستشفيات الإحالة بالأمصال والتطعيمات وأكياس الدم، وأيضا خدمات بميناء رفح البري.
 

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