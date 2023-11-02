حسن الخاتمة.. شخصيات حصلت على جوائز ربانية بالمنيا.. وفاة الشيخ خلف أمام باب المسجد.. وآخر يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء قراءة القرآن

حسن الخاتمة أمر يُتوق إليه ويُسعى له كل إنسان مؤمن بالله واليوم الآخر، وخاتمة الحياة هي اللحظة الأخيرة التي تقف فيها الأرواح على عتبة الرحيل، وتُحاسب على أعمالها وتتلقى ثمارها.

وفي التقرير التالي تروي فيتو قصصا مؤثرة حول حسن الخاتمة في محافظة المنيا، والتي تعكس قوة الإيمان والتوبة والعمل الصالح في تأمين ختام سعيد للحياة.

وفاة الشيخ محمد أبو لعودين بالمنيا ساجدا على المصحف



قُبيل أيام قليلة ماضية، سيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بعد وفاة الشيخ محمد أبو العودين مدير قطاع الأزهر سابقا، وهو داخل مسجد الحرمين في المركز.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصورا للحظة وفاة الشيخ محمد أبو العودين وهو يقرأ القرآن الكريم قبل دقائق قليلة من صلاة المغرب في مسجد الحرمين في مركز بني مزار شمال المحافظة، معتبرين أنها أروع مثال لحسن الخاتمة خصوصا أن وقت رحيله كان صائما أيضا

وفاة الشيخ محمد أبو لعودين ساجدا على المصحف

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى سرادق عزاء حزنا على رحيل الشيخ محمد أبو العودين، فكتب أحدهم قائلا " البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته اللهم آمين رحمك الله شيخنا الجليل ومعلمنا القرآن والله لقد حرمنا من مجلسك الطيب اللهم اجعل القرآن أنيسا له وشفيعا له في قبره" ورد آخر قائلا" ما أجملها من خاتمة عمنا فضيلة الشيخ محمد أبو العودين شيخ المعاهد الأزهرية سابقا"

بينما حرص الكثير على نعيه بعبارات رنانة تدل على مدى حبهم له خصوصا أن الشيخ أبو العودين كان مشهورا عنه بعمل الخير ومساعدة الجميع حيث كان أبا لكل شباب المركز.

فوجئ المصلون بسقوطه مغشيًا، وفاة مؤمن ناصح ابن السرارية



وداخل قرية السرارية التابعة لمركز سمالوط في محافظة المنيا، عاش أهالي القرية حالة من الحزن الممزوجة بالسعادة والفرحة لحسن خاتمة شاب في الثلاثينيات من عمره.

وقعت هذه الواقعة المؤثرة عندما توفي الشاب مؤمن ناصح طايع أبو قورة أثناء أدائه صلاة العشاء في إحدى مساجد القرية.

وفقًا لشهود عيان، عاد مؤمن من عمله كالمعتاد وتناول وجبة الغداء، ثم استراح قليلًا قبل أن يتوضأ ويستعد لأداء صلاة العشاء التي لم يتخلف عنها طوال سنوات عديدة، وفيما بدأت صلاة العشاء، فوجئ المصلون بسقوطه مغشيًا عليه في الركعة الثالثة، وفارق الحياة فجأة وبدون سابق إنذار.

أعرب علي إبراهيم، أحد أهالي القرية، عن حزنه العميق لرحيل الشاب المتوفى، مشيرًا إلى أن مؤمن كان يعتبره الجميع قدوة في الدين وكان يصلي بانتظام في المساجد ويحرص على أداء صلاة الفجر.

ووصف الأهالي الشاب المتوفى بأنه كان ذو قلب أبيض وحسن الخلق، يعيش ببساطة ويساعد الجميع، لقد صَلُّت الدعوات له من قلوب الناس، وكان يتمتع بصحة جيدة

الشيخ خلف يتوضأ ويتوفى أمام أبواب المسجد



وفى قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، شهدت حادثة مؤثرة تجسدت في حسن خاتمة الشيخ خلف محجوب البالغ من العمر 77 عامًا، ذاك الشيخ الذي استعد لأداء صلاة الجمعة وأتم عملية الوضوء في منزله، ثم خرج في طريقه إلى المسجد الواقع بجوار منزله، ولكنه سقط فجأة على الأرض وفارق الحياة.

الشيخ خلف كان من البسطاء في القرية، وكان محبوبًا ومعروفًا بسعيه الدائم في الخير، كان يشغل منصب خطيب في أحد مساجد القرية، وكان يتولى تعليم القرآن لأطفال القرية ويقدم الندوات التثقيفية حول كتاب الله.



الشيخ حامد بالمنيا، هرع الجميع ليقولوا وداعا

وإلى الشيخ حامد عبدالله ابن مركز بني مزار الذي أثر في الناس بحبه وقدرته على فعل الخير، حيث كرّس حياته لخدمة القرآن وتلاوته لأهل قريته.

قرأ القرآن وهو في الخامسة من عمره بفضل والديه وتنفيذًا لرغبة والده في حياته، مما كان له الأثر الكبير في مواصلة تلاوة القرآن وختمه كاملًا.

عمل في شبابه مقرئا للقرآن الكريم في الأزهر الشريف، ومقرئا في مدرسة عباد الرحمن.



وقال إسلام حميد، نجل الشيخ حامد، البالغ من العمر عشر سنوات: "يوم وفاة والدي جاء إلي فجلست معه قليلًا ثم تركني وقام وتوضأ وصلى" دعوت الله مرتين" ثم قال لي: "لقد كتبت وصيتك على الحائط، كلما تذكرتها سأنظر إليها"، ثم أغمي عليه ومات على الفور.

وأضاف: "أخي لم يكن مريضا ووجهه دائما منير بالقرآن الكريم"، لافتا إلى أنه يوم وفاته خرجت القرية بأكملها لتوديعه، فضلا عن مشاهد جنازته الهيبة، هرع الجميع ليقولوا وداعا.