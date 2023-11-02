محافظ قنا يتفقد أعمال الرصف بمجمع الشوادر الجديد بنجع حمادي (صور)

تفقد اللواء أشـرف الداودي محافظ قنا، أعمال الرصف التي تجري بمجمع الشوادر الجديد بمركز نجع حمادي، وذلك لمتابعة تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية والفنية للأعمال، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه وجه محافظ قنا، أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة بأخد عينات من أعمال الرصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، بهدف تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف.

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ولفت إلي أن مجمع الشوادر الجديد بمركز نجع حمادي مقام على مساحة 4 أفدنة، ويضم 61 بائكة بمساحة 300 متر تقريبا لكل منها، تم تصميمه بشكل حضاري ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما سيضم الشادر مبنى إداري ومسجد وكافتيريا، وسوف يتم نقل جميع التجار الذين لديهم باكيات بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة وذلك بهدف التخفيف من حدة الزحام داخل مدينة نجع حمادى، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، لافتا إلى أن الشادر الجديد به جميع المرافق اللازمة.