الخميس 02 نوفمبر 2023
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سياسة

اجتماع طارئ في نقابة الصحفيين السبت المقبل لتوثيق جرائم الاحتلال وإغاثة غزة

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

 دعت نقابة الصحفيين أعضائها المشاركين فى لجنة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ولجنة الإغاثة ودعم فلسطين لاجتماع يوم السبت المقبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

 

قافلة إغاثة 
ويناقش الاجتماع الإعداد لقافلة الإغاثة، التى أعلنت عنها النقابة، ومناقشة سبل التبرع العينى للشعب الفلسطينى وقائمة الاحتياجات، التي يحتاجها الزملاء الصحفيون، وكذلك الشعب الفلسطيني، والتنسيق مع الجهات المختلفة بهذا الشأن.

 

مؤتمر لتوثيق جرائم الاحتلال 

كما يناقش الاجتماع  الإعداد   للمؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق التقرير الثانى لحملة توثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والشعب الفلسطينى، وكذلك رصد جرائم الإعلام الغربى وتغطياته المنحازة للاحتلال الإسرائيلي. 

وجددت النقابة دعوتها للصحفيين الراغبين فى تقديم مساعدات عينية عبارة عن أدوات صحفية للزملاء العاملين فى غزة، ومستلزمات طبية وأدوية، ومواد غذائية محفوظة، بإحضارها لمقر النقابة، علمًا بأن اللجنة بدأت فى استقبال التبرعات العينية يوم الخميس الماضى، كما نسقت مع نقابة الأطباء لمراجعة المستلزمات الطبية والأدوية.والتنسيق مع الجهات المعنية لإيصال هذه المعونات للأشقاء فى غزة المحاصرة.
وكانت النقابة أصدرت بيانًا بشأن فتح باب الانضمام للجنة إغاثة الشعب الفلسطينى برئاسة النقيب، وعضوية السكرتير العام، وأعضاء المجلس، ولجنة إدارية معاونة.

 

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لجنة الإغاثة بنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين

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