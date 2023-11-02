تأجيل دعوى السماح بترخيص المركبات الخاصة بالنقل النهري لـ20 ديسمبر

قررت الدائرة العاشرة بمجلس الدولة، تأجيل الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة من سليمان حمدي إسماعيل خلاف وعدد ٢٧ آخرين، والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم ٤٢٣٧ وكذلك الكتاب الدورى رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٢ بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم دون الحصول على خطاب من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

النقل البري

حملت الدعوى رقم ٦٩/١١٦٢٨١، واختصمت كل من رئيس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الداخلية، واللواء مدير الإدارة العامة للمرور، ورئيس جهاز النقل البرى الداخلى والدولى.

Advertisements

كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت برفض الدعوى المقامة منهم.

وكان جهاز النقل البري نسق مع شركات النقل الجماعي لتشغيل خطوط العاصمة الجديدة ودخول الخدمات الجديدة حيز التنفيذ لخدمة المواطنين والركاب، بما يساهم في تسهيل الحركة من وإلى العاصمة الإدارية.

حدد جهاز النقل البري بالتعاون مع الشركات ومع العاصمة الإدارية الأسعار المناسبة لتذاكر أتوبيسات النقل العام لنقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية بأسعار تبدأ من 20 جنيهًا للمواطن وتصل إلى 35 جنيهًا حسب نقطة التحرك.

اسعار النقل

وجاءت الأسعار كما يلي:

أولًا مواصلات القليوبية إلى العاصمة

من الخانكة قليوبية إلى العاصمة الإدارية 30

من شبرا الخيمة قليوبية إلى العاصمة الإدارية 30

من قليوب قليوبية إلى العاصمة الإدارية 30

من الخصوص قليوبية إلى العاصمة 30

ثانيًا مواصلات الجيزة إلى العاصمة الإدارية

أطفيح إلى العاصمة الإدارية 35 جنيها

العياط 35 جنيها

الحوامدية 35 جنيها

وتنص المادة الثانية للقرار على سريان أحكام اللائحة على جميع أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب على النحو الآتي (النقل البري للركاب بأجر، والنقل البري بين المدن والمحافظات، والنقل البري الحضري، والنقل البري العابر للركاب- الترانزيت، النقل البري الدولي للركاب، والنقل البري للرحلات، والنقل البري التعليمي، والنقل البري للركاب باستخدام التطبيقات الذكية (تكنولوجيا المعلومات)، والنقل السياحي وغيرها).



نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.