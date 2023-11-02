تموين المنيا يحرر 94 مخالفة خلال حملات تفتيشية ورقابية
حررت مديرية التموين بالمنيا، 94 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 94 مخالفة تموينية منها 50 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – نقص وزن - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان - قضايا أخرى متنوعة)، و44 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الاعلان عن الاسعار – بيع منتجات مجهولة المصدر - شهادة صحية – ذبح خارج المجازر– بدون ترخيص ).
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