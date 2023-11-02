الوادي الجديد تستعد لافتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي بالخارجة (صور)

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، أعمال التشطيبات النهائية بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتفقد أعمال إنشاء القرية التراثية الملحقة والتي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تشطيب الواجهات وتوصيل الكهرباء والبدء في زراعة المنطقة المواجهة لمدخل النادي وتركيب شبكة الري، استعدادًا لافتتاح النادي خلال الفترة المقبلة.

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يذكر أن محافظة الوادي الجديد شهدت في وقت سابق زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء.د. محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، ولفيف من قدامى الرياضيين ونجوم كرة القدم، والقيادات الشعبية، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لوضع حجر الأساس لنادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة على مساحة ٥٥٠ فدانا، وتفقد عدد من المشروعات.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للمحافظة، أن مشروع إنشاء نادى الهجن والفروسية الدولي يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم رياضة الهجن وتشجيع الرياضات التراثية وتطوير مضامير السباق بالمحافظات، مشيدًا بما تشهده المحافظة من طفرة على كافة الأصعدة المختلفة.

وأوضح الزملوط أنه تم تخطيط النادي ليضم منصات مشاهدة ومضمار للسباق بطول ٥ كم ومنصات مشاهدة رئيسية وجانبية للجمهور وقرية تراثية على الطراز البيئي وطرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين ومنطقة استراحات ومستشفى بيطري.