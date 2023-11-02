الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الوادي الجديد تستعد لافتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي بالخارجة (صور)

نادي الهجن والفروسية
نادي الهجن والفروسية الدولي بالخارجة، ڤيتو

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، أعمال التشطيبات النهائية بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتفقد أعمال إنشاء القرية التراثية الملحقة والتي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تشطيب الواجهات وتوصيل الكهرباء والبدء في زراعة المنطقة المواجهة لمدخل النادي وتركيب شبكة الري، استعدادًا لافتتاح النادي خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

يذكر أن محافظة الوادي الجديد شهدت في وقت سابق زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء.د. محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، ولفيف من قدامى الرياضيين ونجوم كرة القدم، والقيادات الشعبية، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لوضع حجر الأساس لنادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة على مساحة ٥٥٠ فدانا، وتفقد عدد من المشروعات.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للمحافظة، أن مشروع إنشاء نادى الهجن والفروسية الدولي يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم رياضة الهجن وتشجيع الرياضات التراثية وتطوير مضامير السباق بالمحافظات، مشيدًا بما تشهده المحافظة من طفرة على كافة الأصعدة المختلفة.

وأوضح الزملوط أنه تم تخطيط النادي ليضم منصات مشاهدة ومضمار للسباق بطول ٥ كم ومنصات مشاهدة رئيسية وجانبية للجمهور وقرية تراثية على الطراز البيئي وطرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين ومنطقة استراحات ومستشفى بيطري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نادي الهجن والفروسية الدولي محافظة الوادى الجديد الحرف اليدوية والبيئية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الشباب والرياضة

مواد متعلقة

استرداد 27 فدانا من أراضى الدولة بقرى الشركة 3 بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بالمدينة الرياضية

رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يلتقى بموظفى الوحدة المحلية لقرى الجديدة

الزملوط يبحث مع وفد قطري مشروع استزراع 280 الف فدان

ورشة تعريفية عن الحركة الكشفية بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد

كلية التربية بجامعة الوادي الجديد تنظم يوما رياضيا احتفالًا بالطلاب الجدد

الأكثر قراءة

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

طريقة عمل اللفت المخلل في البيت وأرخص من الجاهز

ارتفاع عدد قتلى حزب الله في الاشتباكات مع إسرائيل إلى 53 عنصرا

المقاومة العراقية تقصف أهدافا أمريكية وإسرائيلية نصرة لأهالي غزة

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

أسطورة بايرن ميونخ يهاجم توخيل بعد وداع كأس ألمانيا

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية