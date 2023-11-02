الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

لأول مرة، تركيب منظم ضربات قلب دائم بالمعهد الطبي بدمنهور

 تركيب منظم ضربات
 تركيب منظم ضربات قلب،فيتو

أكد الدكتور وائل الضوى مدير المعهد الطبي القومي بدمنهور، أنه تم إدخال خدمة جديدة وغير مسبوقة بالمعهد،حيث تم تركيب منظم ضربات قلب دائم لأول مرة بالمعهد الطبي القومي بدمنهور.

ويأتي ذلك ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار - رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وتحت إشراف الدكتور أحمد الطيار - رئيس قسم الباطنة والقلب، والدكتور أحمد آدم - استشارى كهرباء القلب.

كما يأتي ذلك في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة، والطارئة من أجل تقديم خدمة طبية جيدة بمستشفيات البحيرة والعمل على خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

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الصحة البحيرة دمنهور المعهد وزارة

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