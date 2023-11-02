وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع القطاع الخاص في الطاقة الخضراء

​​​استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس أيمن قرة رئيس مجلس إدارة شركة "قرة" العاملة في مجال الطاقة الخضراء والمقاولات؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

دعم الاقتصاد القومي بالتعاون مع القطاع الخاص

في بداية اللقاء رحب الوزير "محمد صلاح " بكافة السادة الحضور، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو حرص وزارة الإنتاج الحربي على دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال التعاون بين القطاعين ( العام والخاص) وعقد الشراكات التعاونية مع شركات القطاع الخاص لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن.

ولفت إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها والوحدات التابعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

Advertisements



إنتاج معدات توليد الطاقة

عقب ذلك استعرض الوزير "محمد صلاح" الإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي ودورها في مجال إنتاج الطاقة، حيث تقوم شركات الإنتاج الحربي بالعمل على إنتاج معدات توليد الطاقة والتي تدخل في تنفيذ مشروعات لصالح القطاعين الحربي والمدني والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة كمشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري.

من جانبه أعرب المهندس أيمن قرة عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن هذا التعاون من شأنه المساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في مجال إنتاج الطاقة والتي من ضمنها استغلال الطاقة الحرارية المتولدة بخطوط الإنتاج للصناعات الثقيلة كالحديد والأسمنت وتحويلها لطاقة كهربائية، كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المشروعات التنموية بالدولة.

تعميق التصنيع المحلي

وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على زيادة تعميق التصنيع المحلي ذلك عن طريق التكامل بين القطاع العام والخاص في مجالات التصنيع المختلفة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

وحضر اللقاء كلا من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، المهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية، المهندس محمد أبو النجا مستشار نائب رئيس الهيئة، المهندس محمد مصطفى قطاع المشروعات المدنية، محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وإبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.