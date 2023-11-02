سفير الاتحاد الأوروبي: نحترم موقف الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين

أكد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اليوم في مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء أسبوع القاهرة للمياه ان الاسبوع كان ناجحا وحضره ٢٦ منظمة دولية و٢٤ دولة و٢٠٠ مشارك، وتقدم بالشكر لمصر ووزارة الري على تنظيم هذه الفعالية الناجحة والذي أعاد التأكيد علي اهمية مصر بالنسبة لقطاع المياه في أفريقيا والبحر المتوسط.



وردا علي سؤال لـ فيتو حول حق أهالي غزة للحصول على المياه والوقود والغذاء والعلاج وموقف الاتحاد الأوروبى الذي يتبع معايير مزدوجة وكذلك حول موقفه من محاولات إسرائيل تهجير أهالي غزة، قال سفير الاتحاد الأوروبى:"ان رئيس المفوضية الأوروبية وكذلك المدير الإقليمي تحدثا عن ان المدنيين لديهم الحق في مياه الشرب ونعلم أن مياه الشرب هي مشكلة الآن وكانت ايضا علي مدار السنوات السابقة ولهذا قام الاتحاد الأوروبى ببناء محطات لتحلية المياه وقد قمت بنفسي بالمشاركة في افتتاح محطة لإزالة الملوحة في غزة عام ٢٠١٦ في دير البلح ولدي الاتحاد الأوروبي أربع محطات لتحلية المياه في غزة والمشكلة الآن هي في عدم وجود الوقود لعمل تلك المحطات فعدم وجود وقود يؤثر على المستشفيات وأيضا على عمل محطات تحلية المياه ونعمل حاليا مع المجتمع الدولي لتسهيل إيصال الوقود إلى غزة لمحطات تحلية المياه".



وحول تهجير الفلسطينيين في غزة قال برجر:" ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن ذلك في قمة القاهرة للسلام حول رفض ذلك ونحن نحترم موقفه، ولا يوجد اى تساؤل حول مسألة قبول النزوح الجماعي".



وحول انخفاض حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة قال:" ان هناك اتفاق لدخول ١٠٠ شاحنة يوميا إلى غزة وهناك مباحثات مصرية إسرائيلية حول ذلك، وامس تقريبا دخلت ٦٠ شاحنة مساعدات ويجب أن تدخل ١٠٠ شاحنة كحد ادني يوميا، ولكن البضائع التي تدخل يتم نقلها أولا من شاحنات مصرية الي شاحنات تابعة للأمم المتحدة وهو أمر يتطلب وقت".



وحول أهمية وقف إطلاق النار قال برجر: "إن الاتحاد الأوروبى كان واضحا من أهمية إعطاء فرصة لدخول المساعدات لمن يحتاجونها في غزة ويجب أن يكون لديهم الفرصة للوصول إلى تلك المساعدات".



وعبر سفير الاتحاد الأوروبى عن امتنانه لمصر لتسهيل نقل الجرحى للمستشفيات المصرية، مشيرا إلى أنه كان في العريش أمس للإشراف على نقل ٥٤ طن من المواد الطبية لجمعية الهلال الأحمر لمعالجة الفلسطينيين.

وأكد امتنان الاتحاد الأوروبى لمصر لتسهيل هذه الإجراءات، كما عبر عن امتنانه لمصر لتسهيل عبور الأشخاص حاملي جوازات السفر الأجنبية من معبر رفح وأعرب عن أمنياته لاستمرار ذلك، مضيفا ان حوالي ٦٠٠ أوروبي في غزة أعربوا عن رغبتهم في الخروج من غزة بعضهم فلسطينيين الأصل يحملون جنسيات أوروبية او عاملين في منظمات اغاثية وانسانية يريدون المغادرة.



وأوضح أن الشاحنات التي تنقل المواد الطبية ليست أوروبية ولكنها تأتي على طائرات تحمل مواد طبية يمولها الاتحاد الأوروبي وقد قمنا بنقل البضائع من منظمة الصليب الأحمر وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر لنقلها إلى غزة، مشيرا إلى أن غزة أصبحت مكانا مغلقا منذ عام ٢٠٠٥ من الصعب الخروج منه.



وحول تصنيف الاتحاد الأوروبى لحماس منظمة إرهابية قال برجر إنه من الناحية القانونية فإن الاتحاد الأوروبي يصنف الجناح العسكري لحماس منظمة إرهابية.



وحول حماية المدنيين قال إن المدنيين يجب حمايتهم طبقا للقانون الدولي الإنساني سواء من الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي ولا يجب أن يكون هناك تفرقة بين المدنيين في الجانبين ويجب أن يتم التأكد من أن الدعم الإنساني يمكن أن يصل لمن يحتاجه.

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