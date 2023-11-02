محافظ قنا يتابع مراحل تجفيف وتعبئة البلح السيوي

أجرى اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية على عدد من مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، وذلك لمتابعة تعبئة وتجفيف البلح السيوي بأصنافه المميزة والبلح البلدي بأصنافه المتنوعة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث استمع محافظ قنا، لشرح تفصيلي للمراحل التي يمر بها البلح والتي بدأت بمرحلة الحصاد، التبخير ومرحلة الفرز والتنقية، ثم الغسيل والتجفيف ثم التعبئة، مشيرا إلى أن مشروع تجفيف البلح من القطاعات الواعدة اقتصاديا داخل مشروعات الأمن الغذائي.

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يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي وتتمثل في مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، والتي تضم مشروعات «محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن»، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.

وفي سياق منفصل وسط فرحة الأهالي، إطلاق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء التشغيل التجريبي لقسم العيادات الخارجية بمستشفى نجع حمادي العام، تمهيدا لدخول باقي أقسام المستشفى للخدمة بشكل متتابع لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي مركز نجع حمادي وفق معايير الجودة الطبية، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، الدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحه بقنا، الدكتور أحمد المحلاوي مدير إدارة نجع حمادي الصحية، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ قنا، أقسام العيادات الخارجية "الأنف والاذن، العظام، الرمد، المخ والأعصاب، الأطفال، العلاج الطبيعي، رسم القلب، الباطنة، الكلي، الجلدية، مسالك بولية، نساء وتوليد، المعمل، الصيدلية، العلاج علي نفقة الدولة".