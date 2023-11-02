بعد افتتاح رئيس الوزراء، كل ما تريد معرفته عن مجمع مدارس القرية الكونية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح وتشغيل أربع مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم.

مجمع مدارس القرية الكونية الجديدة

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها عبر موقعها الإلكتروني، ننشر في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمشروع مجمع مدارس القرية الكونية الجديدة.

القرية الكونية

في البداية تعتبر القرية الكونية أو "كوزميك ڨيليدچ Cosmic Village" هي أحد المراكز التعليمية الاستكشافية في مصر، والتي تضم نماذج مصغرة لأشهر معالم مصر الحضارية مرورًا بحقب تاريخية مختلفة، تقع بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

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وبدأ إنشاء القرية الكونية عام 2007 على مساحة 190 فدانا بميزانية بلغت 355 مليون جنيه مصري وفرتها وزارة التربية والتعليم، وانتقلت ملكيتها وتبعيها لصندوق مصر السيادي.

مدارس القرية الكونية

ومشروع مدارس القرية الكونية يمثل أحد أهم نجاحات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، فهو يعد ترجمة على أرض الواقع للهدف التنموي والاستثماري من إنشاء الصندوق والمتمثل في الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة وتعظيم قيمتها للأجيال القادمة من خلال خلق شراكات مع المتخصصين من القطاع الخاص، وبما يعزز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



صندوق مصر السيادي

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن الصندوق يسهم في المدارس الأربع بجزء من أرض القرية الكونية والتي قد تم نقل ملكيتها له بموجب قرار من السيد رئيس الجمهورية؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه قد تم تطوير وبناء مدرستين من قبل شركة موبيكا للصناعات المتكاملة ويتم إدارتهما بواسطة منصة مصر للتعليم وهما مدرسة Westview International Language School (WILS) ومدرسة Scholars International Language School (SILS)، وتطور شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بالشراكة مع شركة السويدي كابيتال مدرسة Regent التي تديرها منصة "Eduhive"، كما تقوم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بتطوير وإدارة مدرسة Future Tech.

عدد الطلاب بمدارس القرية الكونية

وأضاف أيمن سليمان، أن عدد الطلاب في المدارس الأربع يبلغ نحو ألف طالب، ومن المستهدف الوصول إلى نحو 10 آلاف طالب عند اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا توقيع عقد شراكة لإنشاء المدرسة الخامسة (مدرسة فرنسية)، موضحًا أن مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر يعمل على تحويلها من أرض فضاء إلى مجمع تعليمي متكامل، حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 5 مدارس ونادٍ رياضي لخدمة المدارس المحيطة والمشروع بأكمله.