إزالة تعديات على 20 فدان أملاك دولة وأراضٍ زراعية في دشنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمالي قنا، حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة حماية الأراضي الزراعية، للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.

وتمكنت الحملة التي قادها حمادة صلاح، رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو مناع غرب، بإشراف عبداللاه خبير، رئيس مركز دشنا، من إزالة تعديات على مساحة 20 فدان أراضي أملاك دولة، وعدد من التعديات على الأراضي الزراعية بناء سور بلوك بالأسمنت.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن الحملة كانت بالتنسيق مع مسئولي المتغيرات المكانية، ومدير الإدارة الزراعية ومسؤول حماية الأراضي وأملاك الدولة، وكافة الجهات المعنية، للعمل على سرعة إزالة مخالفات البناء والتعديات التي يتم رصدها على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية، أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل مواد القوانين في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، بالإضافة للتنسيق مع العمد والمشايخ بالقري للتصدي والتعامل الفور مع التعديات.

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