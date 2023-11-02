تنظيم دورات للتثقيف المالي وريادة الأعمال للسيدات فى أسوان (صور)

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة والتعاون للاستمرار ومواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات ضمن تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للأهالي والمواطنين بجميع القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم دورة لبرنامج التثقيف المالي استهدفت 35 سيدة وفتاة من أهالى قرية بنبان بحري بمركز دراو.

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أضافت أن الدورة استمرت على مدار خمسة أيام وشملت رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الموضوعات المتخصصة منها كيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها، والتعريف بوسائل الإدخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها، بالإضافة إلى توضيح كيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن، وأيضًا وسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.

وفى نفس السياق أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى استكمال فعاليات الدورات التدريبية لريادة الأعمال والتى استهدفت تدريب عدد 300 سيدة وفتاة بمركز أسوان، وشملت رفع الوعي بموضوعات التخطيط والتسويق الجيد، بالإضافة إلى شرح المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، فضلًا عن كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات.

وكشفت الدكتورة هدى مصطفى عن أهمية برامج التثقيف المالي وريادة الأعمال ودورها الهام فى تنمية المهارات ورفع الوعى بجميع الأمور المالية والإقتصادية اللازمة لتمكين السيدات والفتيات وتشجيعهن لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى تحسين الظروف المعيشية والإجتماعية بالشكل المطلوب.