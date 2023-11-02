الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ سوهاج يشهد افتتاح فعاليات مبادرة رحلة الألف كيلو لتدريب وتوعية المرأة (صور)

محافظ سوهاج يشهد
محافظ سوهاج يشهد افتتاح فعاليات مبادرة رحلة الألف كيلو

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات افتتاح برنامج "رحلة الألف كيلو"، للتدريب والتوعية والتمكين الاقتصادي للمرأة بسوهاج، والذى تنفذه "الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم "، بقاعة نادي القضاة بسوهاج، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ.

وحضر الفعاليات أيضا كل من النائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة آمال زكي مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج "وعي"، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، والدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد العزب رئيس "الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم"، والدكتورة رانيا علواني السباحة العالمية والمدير التنفيذي للجمعية، والدكتورة هدى الجدعاني منسق عام الجمعية من المملكة العربية والسعودية، وأحمد يونس مدير مشروع 2 كفاية بالوزارة، وعدد 500 رائدة مجتمعية من الصحة والتضامن الاجتماعي بسوهاج.

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ورحب محافظ سوهاج بالحضور جميعا من وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعية المصرية، مؤكدا دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات المقدمة للمواطنين بسوهاج، والمرأة بصفة خاصة، لافتا إلى توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، واستهداف أكبر عدد ممكن من المستفيدات.

وأشاد "الفقي"  بالمبادرة التي تستهدف توعية السيدات بالصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل، والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وهو ما يسهم بشكل كبير في القضاء على المرض، مثمنا دور الجمعية المصرية في مجال التثقيف والتوعية الطبية، مشيرا إلى اهتمام المحافظة ببناء الإنسان، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والعمل كفريق واحد في شتى المجالات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، ورؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة، وبناء الإنسان المصري.

ومن جانبه وجه رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه للمبادرة، موضحا أهداف المبادرة، حيث يتم تنفيذها على عدة مراحل، وتشمل 3 محاور رئيسية هي " توعية وتدريب الرائدات المجتمعيات بعدد يزيد عن ألف رائدة، يتم حضورهم على مجموعتين على مدار اليوم؛ لتعزيز الوعي الطبي لديهن بشكل سليم للسيدات، والمحور الثاني خاص بتدريب أطباء معهد الأورام بسوهاج لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، بالإضافة إلى افتتاح وتجهيز عدد 2 عيادة تنظيم أسرة بكافة الأجهزة الطبية المطلوبة عن المشروع الوزاري " 2 كفاية " بكل من مركزي " طما وساقلتة "، بتمويل ودعم من وزارة التضامن الاجتماعي.  

وأشار " رئيس الجمعية " إلى أنه من أهداف المبادرة “رحلة الألف كيلو متر” تدريب الكوادر الطبية الموجودة في وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، وكذلك تدريب الرائدات المجتمعيات، مشيرا إلى أن الرحلة هدفها التدريب والتوعية والتمكين، وتتضمن التدريب على الوسائل الأفضل لمنع الحمل، وفحص عنق الرحم، وكيفية الحماية والوقاية من سرطان الرحم، حيث تم منذ بدء عمل الجمعية في 2020، وتم تدريب نحو 1000 طبيب، وتوعية أكثر من 2 مليون سيدة، وفحص 5000 سيدة.

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التمكين الاقتصادى للمرأة التمكين الاقتصادى التضامن الاجتماعي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج سرطان عنق الرحم مؤسسات المجتمع المدني وزارة التضامن الاجتماعي

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