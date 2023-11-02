تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على الدخل بعد نشرها في الجريدة الرسمية

تضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، المنشورة في الجريدة الرسمية فى عددها الصادر فى 30 أكتوبر 2023 برقم 175 لسنة 2023، عدد من التعديلات من شأنها إعفاء عدد من الشرائح من ضريبة الدخل.

تفاصيل مشروع القانون

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه.

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وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، أنه في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

تخفيف الأعباء الضريبية

وتابعت المذكرة: وإزاء الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 حيث رؤي تعديل نص المادة (8) من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة "المرتبات النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت اللجنة البرلمانية: تمّ زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وعليه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.

وتضمن القانون تعديل شرائح ضريبة الدخل للعاملين بالقطاع العام والخاص باستبدال نص المادة 8 بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة (المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري)، إذ تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويًا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.

ويعمل بالقانون الجديدة عقب نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.