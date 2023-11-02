أمير رمسيس يستقيل من منصبه مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي
أعلن أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي استقالته اليوم الخميس، من منصبه، حيث كان من المفترض اقامة المهرجان خلال الفترة من 15-24 نوفمبر الجاري، قبل تأجيله لأجل غير مسمى بسبب أحداث فلسطين.
استقالة أمير رمسيس
وقبل الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، استقالة أمير رمسيس من منصبه.
تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي
وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قررت في وقت سابق تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة والأربعين، والذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من ١٥ إلى ٢٤ نوفمبر الجاري، وسيتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.
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