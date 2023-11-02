الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا: مستشفى نجع حمادي العام يعمل بطاقة 173 سريرا (صور)

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

وسط فرحة الأهالي، إطلاق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء التشغيل التجريبي لقسم العيادات الخارجية بمستشفي نجع حمادي العام،  تمهيدا لدخول باقي أقسام المستشفى للخدمة بشكل متتابع لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي مركز نجع حمادي وفق معايير الجودة الطبية، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، الدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحه بقنا، الدكتور أحمد المحلاوي مدير إدارة نجع حمادي الصحية، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية.

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حيث تفقد محافظ قنا، أقسام العيادات الخارجية "الأنف والاذن، العظام، الرمد، المخ والأعصاب،  الأطفال، العلاج الطبيعي، رسم القلب، الباطنة، الكلي، الجلدية، مسالك بولية، نساء وتوليد، المعمل، الصيدلية، العلاج علي نفقة الدولة".

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن مستشفى نجع حمادي العام يقع على مساحة ٣٨٠٠ م٢، بطاقة ١٧٣ سريرا، وتتكون من طابق أرضى و٦ أدوار مكرر، حيث يحتوي الدور الأرضي على (الطواريء - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات  - مخازن).

 بينما يحتوي الدور الأول علوي على قسم الغسيل الكلوى ويضم ٣١ ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم ( ٢٨ عيادة - ٢ صيدلية) وقسم المناظير، ويحتوي الدور الثاني علي قسم إقامة مرضي بطاقة ٢٠ سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات، ويحتوي الدور الثالث علي قسم الولادة وقسم الحضانات ( ١١ حضانة مبتثرين - ١٤ سرير ولادة حديثة وسرير للعزل) وقسم النساء والولادة ( ٢ ولادة طبيعية - ١٨ سرير اقامة نساء وولادة) وسكن أطباء وقسم الصدر، ويحتوي الدور الرابع علي قسم إقامة المرضى ( ٥١ سرير اقامة تخصصات) و٢ قاعة تدريب، ويحتوي الدور الخامس علي قسم العمليات ( ٥ غرف عمليات متنوعة - ٨ أسرة إفاقة - ٢ أسره تحضير) قسم التعقيم المركزي والعناية المركزة ( ١١ سرير - سرير عزل).

وأضاف الداودي، أنه بمجرد دخول مستشفى أبو تشت المركزي ودشنا المركزي للخدمة سوف يصبح لدينا منظومة طبية متكاملة، في ظل الدعم الكامل لكافة القطاعات الطبية على أرض محافظة قنا.

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا دشنا قنا محافظة قنا محافظ قنا مديرية الصحة بقنا مدينة نجع حمادي مستشفي نجع حمادي العام

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