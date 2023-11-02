مصدر بالأهلي يكشف موعد إعلان جاهزية عمرو السولية

الدوري الممتاز، قال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر ينتظر تقرير طبي نهائي لحسم موعد إعلان جاهزية عمرو السولية لاعب الأهلي الذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية.

أضاف: السولية بدأ تدريبات الكرة بشكل خفيف وسيكون جاهز للتواجد بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية عقب مباراة المقاولون بعد غد السبت.

وأوضح أن الجهاز الطبي يقوم بتجهيز السولية لمباراة ميدياما الغاني يوم ٢٥ نوفمبر في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حيث سيكون اللاعب جاهز للتواجد في حسابات الجهاز الفني بهذه المباراة.

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على إجراء تعديلات على تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب السبت المقبل في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقالت مصادر إن كولر يدرس الدفع بياسر إبراهيم في خط الدفاع وايضا كريم الدبيس في الجبهة اليسري مع عودة صلاح محسن أو موديست للتواجد أساسيا بالإضافة إلى أحمد عبد القادر وأيضا أفشة.

فجر مصدر داخل الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد تفكير إدارة الأهلي في توجيه الشكر إلى الفرنسي موديست مهاجم الأهلي في يناير القادم.

أضاف المصدر:الأمر يبقى محل دراسة وموديست تحت التقييم حتى يناير القادم وحال استمرار مستواه المتواضع بدنيا وفنيا سيتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

أوضح المصدر أن هناك حالة غضب شديدة داخل النادي الأهلي من مستوى اللاعب الفرنسي وحال استمراره على نفس الأداء حتى يناير القادم قد يتجه النادي لفك الارتباط معه والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

قالت مصادر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سوف يعقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وايضا لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من أجل بحث أسباب خروج الفريق من نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام صن داونز أمس.

أضافت إن الجلسة تشهد الاستماع إلي رؤية كولر في مباريات الدوري الإفريقي وتفنيد أسباب وداع البطولة وخسارة ثاني ألقاب الموسم الحالي بعد خسارة السوبر الإفريقي الشهر الماضي.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي إعادة احمد نبيل كوكا لاعب الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة المقاولون العرب بعد غدٍ السبت.

وتأتي عودة كوكا المنتظرة إلي التشكيل الأساسي في ظل سياسة التدوير مبكرا بين اللاعبين لتجنب الإجهاد في ظل ضغط المباريات محليا وقاريا.

يبدأ اليوم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق المقاولون العرب بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة بعد غد السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحصل كولر على مجموعة من المباريات الأخيرة لفريق المقاولون في الدوري لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض العديد من المباريات الهامة خلال شهر نوفمبر.

ونستعرض في السطور التالية جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر.

المقاولون العرب × الأهلي

الجولة السادسة من الدوري المصري

4 نوفمبر في السابعة مساءً

استاد المقاولون العرب



الأهلي × ميدياما الغاني

الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا

25 نوفمبر في السادسة مساءً

لم يتحدد الملعب

الأهلي × سموحة

الجولة السابعة من الدوري المصري

28 نوفمبر في الرابعة عصرا

استاد القاهرة

وتأجلت مباريات الجولة الثالثة والرابعة والخامسة للأهلي بسبب مشاركته في الدوري الإفريقي، ضد كل من سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة على الترتيب.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب المرتقبة بعد غد السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما تشهد جلسة كولر مع جهازه المعاون تصحيح أخطاء مباراة صن داونز الجنوب إفريقي أمس والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ومعها ودع الأحمر منافسات الدوري الإفريقي من نصف النهائي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع نظيره المقاولون في السابعة مساء بعد غدٍ السبت علي ستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة الأهلي والمقاولون عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

و يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الممتاز.

وخرج النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي عقب تعادله سلبيا مع صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي على استاد القاهرة.

مكافأة الأهلي من الدوري الإفريقي

ورغم الخروج من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي سيحصل النادي الأهلي على مليون و700 ألف دولار وفقا لما تنص عليه لوائح البطولة الأفريقية.

فيما ضرب صن داونز موعدا مع الوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي للموسم الحالي بعدما تجاوزهما دور نصف النهائي.

موعد مباراة الوداد وصن داونز

وتقام مباراة الذهاب بين صن داونز والوداد في المغرب يوم الأحد المقبل يوم 5 نوفمبر على أن تقام مباراة العودة في جنوب إفريقيا يوم 11 من الشهر نفسه.

وخرج النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي عقب تعادله سلبيا مع صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي على استاد القاهرة.

واستفاد الفريق الجنوب إفريقي من فوزه ذهابا بهدف دون رد في بريتوريا ليتأهل للمباراة النهائية ويواجه نادي الوداد المغربي.