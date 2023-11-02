الخميس 02 نوفمبر 2023
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حوادث

سرقة 2 مليون جنيه من تاجر هواتف تحت تهديد السلاح في الدقهلية

تاجري سيارات يسرقان
تاجري سيارات يسرقان 2مليون،فيتو

 أقدم تاجري سيارات على سرقة شيكارة بداخلها 2 مليون جنيه من تاجر هواتف تحت تهديد السلاح أثناء صفقة تغيير عملة في الدقهلية. 

وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تمكن من ضبط (تاجري سيارات - لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما ( 2 طبنجة - عدد من الطلقات – شيكارة بها 2 مليون جنيه تقريبًا).

وقام المتهمون بالنصب على (تاجر هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) وإيهامه بإحضارهما مبلغ مالى(عملة أجنبية لتغييرها بالعملة المحلية). 

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وأثناء التقابل بمكتب الأخير وحال قيامه بإحضار المبلغ المالى بالعملة المحلية قام المتهمان بإشهار السلاحين الناريين المضبوطين بحوزتهما والاستيلاء على المبلغ المالى وأطلقا أعيرة نارية داخل المكتب مما نتج عنه إصابته بعيار نارى بالفخذ ولاذا بالهرب وأمكن ضبطهما. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

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دائرة قسم شرطة أول المنصورة قسم شرطة أول المنصورة قطاع الأمن العام مديرية أمن الدقهلية

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